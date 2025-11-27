Santa Marinella, il centrodestra: “Fine del mandato Tidei, ora nuova stagione per la città” –

Con un gesto politico unitario e motivato dallo spirito di responsabilità verso la città, i consiglieri del centrodestra di Santa Marinella, insieme a Jacopo Iachini, hanno rassegnato questa mattina le proprie dimissioni, segnando la fine del mandato del sindaco Pietro Tidei.

In un comunicato congiunto, i consiglieri hanno spiegato che «non sussistono più i presupposti per un’azione amministrativa efficace, partecipata e coerente con i principi di corretto equilibrio tra gli organi dell’Ente». Le vicende recenti, ampiamente riportate dai media, hanno aggravato una situazione già delicata, incidendo sull’immagine della città e compromettendo il dialogo istituzionale.

Il centrodestra sottolinea come la gestione dell’amministrazione abbia portato a un rapido sfilacciamento della maggioranza eletta. Particolare attenzione è stata dedicata al confronto con il Prefetto di Roma riguardo alla permanenza dell’architetto Ermanno Mencarelli come Responsabile dell’Ufficio LLPP. Secondo i consiglieri, il sindaco Tidei avrebbe reagito con insulti e minacce verso i consiglieri di opposizione, con intemperanze verbali in aula, azioni legali e messaggi offensivi sui social contro cittadini e consiglieri critici, con particolare riguardo alle donne in consiglio.

A queste tensioni si aggiunge, secondo i dimissionari, l’insistenza dell’amministrazione su progetti lontani dalla volontà dei cittadini, tra cui il contestato Project Financing di almeno 18 anni per lo stabilimento sotto la Perla del Tirreno e la Passeggiata, simboli storici della città.

«Oggi, la strada di Santa Marinella e Santa Severa e quella di Pietro Tidei si separano per sempre», dichiarano i consiglieri, aggiungendo che ora l’obiettivo è «restituire alla città un senso di comunità e di coesione».

Il comunicato si chiude con un ringraziamento ai cittadini: «A tutti coloro che non si sono mai arresi, di ogni colore politico, rivolgiamo una sola parola: grazie».