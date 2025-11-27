Santa Marinella, sfiducia Tidei. Iachini: “Parole del sindaco hanno reso impossibile continuare” –

Il consigliere comunale Jacopo Iachini ha annunciato la sua decisione di rimettere il mandato conferitogli dai cittadini, in seguito ai video diffusi sui social che ritraggono il sindaco Pietro Tidei mentre lo insulta insieme a suo padre e ad alcuni amici.

“Quanto emerso è la fotografia di una situazione ormai degenerata”, ha dichiarato Iachini, sottolineando come le accuse di affarismo rivolte al suo gruppo politico siano del tutto prive di fondamento e offensive per la dignità di persone che dedicano il proprio tempo alla vita lavorativa e alla politica locale. “Ci saremmo aspettati delle scuse che però non sono arrivate, alimentando ulteriormente il clima di opacità nell’azione amministrativa”, ha aggiunto.

Secondo Iachini, gli insulti del sindaco rappresentano solo “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Il consigliere ha criticato alcune scelte dell’amministrazione, tra cui il project financing sulla Passeggiata Perla del Tirreno, la conversione dell’ex Pio X da struttura turistica ad appartamenti e i nuovi piani 167 che avrebbero portato alla cementificazione di Santa Severa, bocciati dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici ma che Tidei continua a proporre.

“Santa Marinella e Santa Severa e i suoi cittadini meritano rispetto”, ha affermato Iachini. “Questi anni di consiliatura hanno mostrato una gestione della città priva di visione, minando credibilità e affidabilità di chi, come me, ci ha messo la faccia per far crescere il territorio. Le parole e la sfrontatezza del sindaco sono un’offesa non solo a me, ma a tutti i cittadini”.

Iachini conclude sottolineando la necessità di restituire ai cittadini il diritto di scegliere: “Chi amministra un bene pubblico deve mettere da parte l’ego e pensare alla comunità che guida. Per rispetto della città, credo sia giusto restituire in fretta ai cittadini la possibilità di tornare a scegliere”.