Santa Marinella, il campetto di Via dei Gladioli riaprirà entro aprile

“Il campetto tornerà ad essere a disposizione della nostra comunità entro aprile”, ha assicurato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“L’intervento di messo in sicurezza era necessario – ha aggiunto Tidei –. Questa è stata l’unica ragione per cui abbiamo dovuto interdirne l’acceso. Più volte ci era stato segnalato il pericolo reale che i ragazzi andassero sulla ferrovia a recuperare il pallone. Non appena le recinzioni metalliche verranno sostituite con altre più alte, saremo felici di restituire al quartiere l’area di gioco rimessa in sicurezza”.

Per la sostituzione della recinzione è previsto un gabbione metallico per il quale il Comune ha stanziato 18 mila euro.

Tidei ha poi voluto rispondere a Pietro Carnevali, che aveva sollevato pubblicamente la questione dello stato dell’opera: “È solo grazie al nostro intervento di riqualificazione che finalmente il campetto è stato rimesso a nuovo – ha precisato il Sindaco –. Siamo i primi a credere che sia giusto offrire ai ragazzi e alle ragazze uno spazio a loro dedicato”.

“Vogliamo che siano luoghi sicuri e ben attrezzati – ha proseguito Tidei –, dove poter praticare sport, socializzare e crescere sani e felici. Il signor Carnevali ricorderà senz’altro in quale stato fossero il campetto e il parco prima del nostro intervento, che erano in condizioni precarie e di totale abbandono”.

“Sono certo che la segnalazione di Carnevali voleva essere costruttiva e non una semplice protesta fine a sé stessa, come purtroppo ultimamente è di moda, soprattutto sui social”, ha concluso Tidei.