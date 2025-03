Greppe Sant’Angelo, la torre faro del porto romano, le Terme di Traiano e l’eremo della SS Trinità

Presentati i progetti PNRR per Cerveteri, Civitavecchia e Allumiere –

Sono stati presentati i progetti della linea di finanziamento PNRR Caput Mundi della Soprintendenza.

L’architetto Margherita Eichberg, soprintendente delle Belle Arti e le funzionarie archeologhe, Simona Carosi e Rossella Zaccagnini, sono intervenute sabato 22 febbraio a Firenze al workshop “Terzo Millennio, tra cultura e spiritualità… aspettando il Giubileo”.

Si tratta nel complesso di 26 cantieri di restauro storico-artistico, di restauro architettonico e archeologico con creazione di percorsi di visita e diversi livelli di fruizione, anche attraverso l’innovazione e la digitalizzazione per il racconto dei luoghi.

Spesso si tratta di siti poco noti ma rilevanti, al fine di innescare lo sviluppo di un turismo decentrato, valorizzando i percorsi lungo le principali vie consolari che hanno attraversato la Tuscia, come la via Cassia e la via Clodia, sulle quali si sono sviluppati i cammini di pellegrinaggio e di fede, tra cui la celebre via Francigena.

Sono previsti progetti per la necropoli etrusca di Greppe Sant’Angelo a Cerveteri dove è prevista la creazione di un vero e proprio parco archeologico e, al porto romano di Civitavecchia, dove l’antica torre faro diventerà un centro multimediale per la promozione e diffusione della sua storia; verso l’interno, sul cammino dei minatori, il recupero dell’Eremo della SS Trinità ad Allumiere e lavori anche alle Terme di Traiano.

I progetti riguardano moltissime località delle province di Roma e Viterbo.

Dunque, evidenzia il soprintendente, arch. Margherita Eichberg, “il nostro intervento a Tourisma ha seguito un viaggio ideale di arrivo a Roma attraverso le 4-5 principali vie di pellegrinaggio; -via Clodia

via Cassia, via Aurelia sul mare (con innesti ad Allumiere, più interna), via Tiberina. All’interno di questi percorsi si inseriscono le vicende legate al casato dei Farnese ad esempio (Castro, Capodimonte, Carbognano)”.