Santa Marinella, il 4 aprile Conferenza stampa dei partiti di centrodestra –

Da Domenico Fiorelli a nome dei partiti di opposizione del centrodestra di Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi, a seguito del tentativo operato dal Sindaco Tidei di spaccare l’unità dell’opposizione, i leader dei partiti di centrodestra di Santa Marinella e i Consiglieri Comunali eletti nelle rispettive liste, hanno sottoscritto un “Patto Etico” il cui proposito e senso saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà il prossimo venerdì 4 aprile a S. Marinella, presso la sede dei partiti di centrodestra sita in via Gramsci 19.

Nella certezza che il tema del coerente rispetto delle scelte indicate dai cittadini con il loro voto meriti tutta la nostra attenzione, si invita la Vostra spettabile Testata a voler partecipare all’evento.

I partiti di opposizione del centrodestra di Santa Marinella e Santa Severa.