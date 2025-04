Nonostante l’assenza sul podio, la riconferma di Gianni Giardina come miglior disossatore al mondo illumina il talento italiano nel settore

Nazionale Italiana Macellai: Un orgoglio nazionale al Campionato Mondiale di Parigi WBC 2025 –

La Nazionale Italiana Macellai ha partecipato al prestigioso Campionato Mondiale dei Macellai tenutosi a Parigi portando con sé non solo il talento e la passione ma anche una storia di dedizione e impegno che ha onorato il nostro Paese. Anche se i nostri rappresentanti non hanno raggiunto il podio, i risultati parlano chiaro: il nostro Gianni Giardina è stato nuovamente incoronato come il miglior disossatore al mondo, riconoscimento che sottolinea l’eccellenza e la maestria dei macellai italiani.

Gianni Giardina, già noto per il suo talento straordinario, si è distinto tra i sei migliori macellai del mondo dimostrando che la qualità italiana è senza pari. La sua vittoria non è solo un traguardo personale ma un simbolo di orgoglio per tutta la categoria, un faro di speranza e ispirazione per le future generazioni di macellai.

La competizione è stata accesa e la Francia ha trionfato portando a casa il 75% dei premi. Questo dato non può essere ignorato: il fattore casa ha sicuramente giocato un ruolo cruciale nella performance dei concorrenti francesi che hanno beneficiato del sostegno del pubblico locale e della familiarità con l’ambiente di gara. Complimenti certamente ai vincitori ma anche alla nostra squadra per passione, impegno e crescita.

La partecipazione della Nazionale Italiana Macellai a questo evento rappresenta un passo avanti significativo nel loro percorso. Ogni sfida affrontata è un’opportunità per migliorare e affinare le proprie abilità. I nostri macellai sono determinati a continuare a lavorare con dedizione, imparando dai migliori e alzando sempre di più l’asticella.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti gli amici, colleghi e sostenitori che ci hanno fatto sentire il loro calore durante la gara” dichiara il Presidente Orlando di Mario. “Ci hanno inviato mille messaggi di congratulazioni. A noi questo basta. Un sentito grazie va anche ai nostri sponsor, il cui supporto ha reso possibile l’avventura di Parigi”. Continua Orlando di Mario: Anche se il podio ci è sfuggito, il valore della Nazionale Italiana Macellai risplende più che mai. La categoria unita può scrivere il prossimo capitolo della storia culinaria portando avanti la tradizione e l’eccellenza che ci contraddistinguono nel mondo”.

Chiosa il Capitano Francesco Camassa: “Sono contento della squadra, dei miei ragazzi e del lavoro svolto. Questa competizione – con i suoi risultati – ci fa capire ancora una volta che gusti e lavorazioni nostrane sono distanti da quelli della sfera internazionale. Ma siamo fieri del nostro Made in Italy e non ci omologheremo mai ad altri standard che non rispecchiano la nostra storia e artigianalità e maestria. Saremo sempre forti sostenitori del nostro ‘Made in Italy’ – il nostro valore aggiunto – anche in un’epoca di glocalità”.

Alla manifestazione hanno partecipato:

CATEGORIA SENIOR

Orlando di Mario – Presidente associazione e socio Fondatore NAZIONALE – (Sermoneta, LT) Presidente Associazione, Giudice Qualificato del campionato WBC – Membro del consiglio Mondiale del World Butcher Challenge

Andrea Laganga – Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo – (Grosseto, Gr)

Membro della squadra Senior, referente WBC e voce della nazionale

Francesco Camassa – Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo – (Grottaglie, TA)

Capitano squadra Senior) Primo Mondiale Belfast 2018 -1 of 6 miglior macellaio al mondo

Mara Labella – Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo – (Sermoneta, LT)

Membro della squadra Senior – Riconosciuta come la prima Lady Butcher internazionale per la macelleria

Gianni Giardina – Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo – (Canicattì- AG)

Membro della squadra Senior, ultimo mondiale Sacramento 2022 nominato 1 of 6 miglior macellai al mondo – Giudice Qualificato del campionato WBC Giovani

Davide Cecconi – direttivo Nazionale – (Ceccano – FR)

Membro della squadra Senior

Roberto Passaretta – Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo – (Minturno – LT)

Membro della squadra Senior

Martino DEMITA – (Martina Franca – TA)

Primo anno riserva squadra Senior – nel 2022 a Sacramento titolare nella categoria Giovani

Claudio Fidone – (Modica – RG)

Primo anno riserva squadra Senior – nel 2022 a Sacramento titolare nella categoria Giovani

CATEGORIA APPRENDISTI

Martina Sera – (Cerveteri – RM ) ultima entrata nel 2023

Titolare nella categoria Apprendisti

Daniele Gargano – (Rionero in Vulture – PZ)

Titolare nella categoria Apprendisti

CATEGORIA YOUNG

MARCO IUCULANO – (Ferrara – FR)

Titolare categoria Young

STAFF TECNICO per il reparto giovanile

Francesca Di Mario – (Sermoneta – Latina)

Alessia Camassa – (Grottaglie -TA)

La Nazionale Italiana Macellai

Fondata nel 2017, la Nazionale Italiana Macellai è una associazione culturale e sportiva formata unicamente da macellai professionisti, con l’obiettivo di promuovere la storia, le tecniche, le competenze, lo stile e i sapori della Macelleria Italiana. Per perseguire questo obiettivo, i componenti della Nazionale Italiana Macellai partecipano come team e come singoli a gare di abilità riservate alla categoria professionale, competendo contro colleghi provenienti da ogni nazione. La Nazionale Italiana Macellai compete all’interno del più importante e prestigioso circuito di gare del mondo, ovvero i World Butcher’s Challenge, considerate a livello globale le “Olimpiadi della Macelleria”.