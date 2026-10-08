SANTA MARINELLA (RM) – Una bella storia di senso civico e prontezza operativa si è conclusa felicemente a Santa Marinella, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e riconsegnato integralmente effetti personali, documenti e denaro contante a un turista statunitense, Capitano dei Vigili del Fuoco di Salt Lake City.

Un cittadino residente a Santa Marinella ha notato e recuperato a bordo di un treno regionale, della tratta Civitavecchia-Roma, uno zaino tattico militare dimenticato.

All’interno erano custodi documenti d’identità, carte di credito e la somma contante di 2.340 dollari statunitensi oltre a 90 euro. Dimostrando un esemplare e nobile senso dell’onestà, l’uomo si è recato senza esitazione presso gli uffici della Stazione Carabinieri per consegnare quanto rinvenuto.

I militari dell’Arma si sono presi immediatamente in carico il caso per risalire al legittimo proprietario: grazie a tempestive e mirate ricerche condotte attraverso fonti aperte e canali web, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il Capitano statunitense, ancora in viaggio sul territorio nazionale.

Nella mattinata, presso la Stazione di Santa Marinella, i Carabinieri hanno provveduto alla riconsegna integrale dello zaino e di tutti i valori.

Santa Marinella, dimentica lo zaino con 2.000 dollari sul treno: l’intervento dei Carabinieri salva la vacanza al turista

Il turista americano ha espresso profonda gratitudine sia per lo straordinario gesto d’onestà del cittadino che ha restituito lo zaino, sia per l’efficienza e la determinazione dei militari che gli hanno consentito di proseguire la sua permanenza in Italia con totale serenità.