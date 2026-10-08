Maltempo a Civitavecchia e Roma: oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco tra alberi sradicati, cornicioni e raffiche di vento

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ha mobilitato i caschi rossi per tutta la notte tra il 7 e l’8 ottobre. A Civitavecchia intenso lavoro per gli uomini della Bonifazi con l’ausilio dell’autoscala. Nella Capitale e provincia superata quota 120 interventi.

CIVITAVECCHIA / ROMA — È stata una notte di intenso e ininterrotto lavoro per i Vigili del Fuoco a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito duramente Civitavecchia, Roma e l’intera provincia.

La situazione a Civitavecchia: superlavoro per la Bonifazi

Sul territorio civitavecchiese il centralino del Comando è stato preso d’assalto a seguito di un violento nubifragio accompagnato da vento forte. Gli uomini della caserma “Bonifazi” sono stati impegnati per tutta la notte per rispondere alle molteplici chiamate di soccorso.

Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di alberi pericolanti, la rimozione di intonaci e cornicioni pericolanti, pali Telecom divelti e vari danni provocati dalle forti raffiche. Per far fronte al volume eccezionale di richieste, si è reso necessario anche l’impiego dell’autoscala AS17. Fortunatamente, nonostante la gravità e il numero delle situazioni critiche, non si sono registrati feriti.

Il bilancio a Roma e provincia: 120 interventi in dodici ore

Uno scenario analogo e altrettanto pesante si è registrato nella Capitale e nel resto della provincia, dove dalle ore 20:00 di ieri alle 08:00 di stamattina la sala operativa del Comando di Roma ha gestito circa 120 interventi.

La pioggia e il forte vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi e rami, l’abbattimento di pali telefonici e diffusi allagamenti e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Tra gli episodi più rilevanti della notte nella zona di Roma, un albero è crollato rovinando su un’autovettura, ma anche in questo caso, per fortuna, non ci sono stati feriti.

Situazione in evoluzione

Le squadre dei Vigili del Fuoco rimangono in stato di massima allerta e continuano a ricevere richieste di intervento da parte dei cittadini, impegnate nelle attività di soccorso e nella progressiva messa in sicurezza delle aree colpite dal maltempo. Si raccomanda prudenza negli spostamenti.