Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri augura un buon lavoro alla Dottoressa Sbardella: “Professionalità con grande esperienza, sarà una grande guida per il territorio”

La Dottoressa Anna Sbardella è il nuovo Commissario Capo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli – Cerveteri. A darle il benvenuto, il Vicesindaco di Cerveteri ed anche Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Riccardo Ferri. La Dottoressa Sbardella vanta un’attività di oltre trent’anni all’interno della Polizia di Stato: in carriera ha ricoperto incarichi all’interno della Criminalpol, presso le squadre mobili di Torino e Roma e in numerosi Commissariati di zona tra cui quello di Fiumicino e ultimo in ordine cronologico il ruolo di Responsabile del Cpr – Centro di accoglienza per immigrati di Ponte Galeria.

La Dottoressa Anna Sbardella nuovo Commissario Capo del Commissariato di Ladispoli

“In qualità di Vicesindaco di Cerveteri con Delega alla Polizia Locale e dunque strettamente collegata anche alle tematiche di sicurezza del territorio, rivolgo alla Dottoressa Anna Sbardella un caloroso benvenuto ed un sincero augurio di buon lavoro nel nostro territorio – ha dichiarato Riccardo Ferri – tra l’altro, ho avuto occasione di incontrarla anche per un qualcosa che mi riguarda personalmente: il mio è stato il primo passaporto che ha rilasciato in questo suo nuovo incarico qui nel nostro comprensorio. Con il Commissariato di Pubblica Sicurezza c’è un eccellente rapporto: in questi anni, come Amministratore locale ho trovato in tutti loro sempre massima disponibilità, dialogo e collaborazione e mai hanno fatto mancare la propria presenza all’interno della nostra città”

“L’arrivo del Commissario Capo Sbardella – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – che gode di uno stato di servizio davvero eccezionale, con ruoli fortemente operativi anche in grandi città, tra cui Roma, sono certo rappresenterà un ulteriore punto di forza per il Commissariato di zona. Abbiamo avuto occasione anche di iniziare a confrontarci sulle esigenze del territorio, di Cerveteri e delle sue Frazioni, dove è importante che vi sia una presenza forte e decisa dello Stato. Certamente avremo occasione di approfondire tutti questi aspetti: intanto, le rinnovo un caloroso benvenuto e le porgo i migliori auguri di buon lavoro”