Lungo le strade delle città ci si può trovare un po di tutto: inciviltà e mancanza di rispetto purtroppo sono all’ordine del giorno in tutta Italia.

Dopo tutto, cosa ci vorrà mai ad abbandonare dietro l’angolo una busta di rifiuti non differenziata, la lattina della bibita bevuta pochi istanti prima o un pacchetto di sigarette appena terminato? Pochissimi secondi: zero rispetto per la propria città, un pizzico di sangue freddo e il gioco è fatto.

Ma ciò che hanno recuperato la scorsa mattina le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli ha davvero dell’incredibile: un roll container lungo il fosso. Immaginate l’impegno di questo “anti-ambientalista” per eccellenza, che ha prelevato il carrello dal supermercato, lo ha portato a spasso per la città, lo ha caricato oltre la balaustra e lo ha scaraventato di sotto.

“Dal supermercato al fosso”: FareAmbiente Ladispoli rimuove un carrello abbandonato

“Quando siamo giunti sul posto la prima domanda che ci siamo posti è stata davvero come possano aver fatto a lanciare quel carrello in fondo al fossato – hanno dichiarato le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli – come gruppo cittadino siamo sempre operativi e tempestivi nell’intervenire ma è chiaro, alla base deve esserci una cultura del rispetto verso la città, verso chi ci circonda, ma anche verso chi ogni giorno si occupa della pulizia e dell’igiene urbana della città e dei tanti volontari come noi che amano il territorio. Solamente così Ladispoli sarà davvero una città a misura di tutti. L’auspicio è che chi si è divertito a fare questo, la prossima volta trovi giovamento e entusiasmo in attività culturalmente più elevate”.