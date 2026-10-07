Corso Blsd a Cerveteri con validità di due anni in tutta Italia: nuovo appuntamento con la formazione e la prevenzione

Proseguono le giornate formative a cura delle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele

Poche manovre correttamente applicate possono salvare la vita di una persona. Può accadere a chiunque, passeggiando in strada, trovandosi ad un evento pubblico, che improvvisamente una persona vicina a noi possa accasciarsi al suolo priva di sensi. In quei casi, conoscenza, preparazione e tempestività di intervento possono salvargli la vita.

A Cerveteri nuova mattinata di formazione: domenica 18 ottobre, corso Blsd – Adulto, pediatrico e infante e di disostruzione delle vie aeree, curato come di consueto dalle Dottoresse Martina Abilitato, operatrice di Pronto Soccorso qualificata e con un passato nel 118, e Angela Fedele, anche lei operatrice di Pronto Soccorso con Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche. L’appuntamento è per le ore 08:00 nella sede di Via Piave n.34.

“Abbiamo appreso in questi anni quanto la rapidità di intervento sia fondamentale – dichiarano – anche in grandi competizioni sportive abbiamo assistito a malori di atleti la cui vita è stata letteralmente salvata dal lavoro degli operatori sanitari presenti. Per questo, indipendentemente da cosa si faccia nella vita o dalle proprie abitudini, è importante saper intervenire in questi contesti. Dalla prima chiamata al 112, passando per le manovre di rianimazione primarie fino all’utilizzo del defibrillatore automatico: faremo un corso completo su come essere pronti, preparati e soprattutto funzionali alla causa”.

“In queste settimane – aggiungono – abbiamo fortemente aumentato il numero di giornate formative e questo non può che rappresentare un segnale positivo: testimonia quanto sia sentito l’argomento tra le persone e quanto il concetto di prevenzione sia stato fatto proprio dalla grande maggioranza della cittadinanza. Inoltre, la partecipazione al corso, riconoscerà un attestato con validità di due anni su tutto il territorio nazionale, utilissimo anche ai fini lavorativi. Per tutte le informazioni, prenotazioni e costi è possibile contattare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 3488707993”