Per ricordare le vittime dell’alluvione avvenuta 45 anni fa in città, sono state realizzate iniziative rivolte soprattutto ai più giovani, studenti dell’IC Piazzale della Gioventù e del Liceo Galilei

Santa Marinella, commemorazioni del 2 ottobre: proseguono le iniziative –

L’Amministrazione Comunale fa il punto sulle iniziative avviate per commemorare il quarantacinquesimo anniversario dell’alluvione del 1981, confermando la centralità delle scuole e rilanciando con un calendario ricco di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

Le attività hanno visto una forte partecipazione dei giovani. Nei giorni scorsi, gli studenti del Liceo G. Galilei e della scuola I.C. Piazzale della Gioventù hanno assistito con grande raccoglimento alla cerimonia istituzionale del 2 ottobre. Durante l’incontro, i ragazzi hanno ascoltato le toccanti parole della figlia di una delle vittime, la signora Carla Pallotti, che ha rievocato i tre giorni trascorsi alla ricerca del padre, offrendo una testimonianza concreta e profonda della devastazione vissuta all’epoca.

I giovani del Liceo Galilei hanno inoltre seguito con interesse la lezione del disaster manager Giancarlo Manfredi, intitolata “Fatti e falsi miti del rischio idrogeologico”, e si stanno preparando per un sopralluogo sul fosso di Valle Semplice. Questo percorso formativo si estenderà prossimamente anche all’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù.

“Vedere i nostri ragazzi accogliere con così tanta attenzione le iniziative proposte ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta” – dichiara il Sindaco Alessio Manuelli – “La memoria non deve essere solo una ricorrenza formale, ma un motore di cambiamento quotidiano. Ora è il momento di estendere questo cantiere permanente a tutta la comunità, favorendo una partecipazione informata e coesa.”

La consigliera Clelia Di Liello, delegata alla transizione energetica e mitigazione della fragilità idraulica, invita tutta la cittadinanza, le associazioni e i tecnici a partecipare ai prossimi eventi.

Domenica 11 ottobre alle ore 16:30 l’appuntamento è con la visita guidata al fosso di Ponton del Castrato in via Poggio Bellavista, all’ingresso delle vasche di laminazione. Un’occasione pratica per osservare da vicino le opere di mitigazione e comprendere la gestione del rischio idraulico.

Sabato 24 ottobre alle ore 15:30 al Castello di santa Severa è in programma il convegno dal titolo “Il dovere della memoria, il ricordo delle vittime e l’impegno dell’Amministrazione verso la trasparenza e la sicurezza del territorio”. Un momento di approfondimento istituzionale e pubblico per fare il punto sulle strategie future di sicurezza locale, aperto a associazioni di volontariato, operatori e cittadini. L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a prendere parte attiva a queste iniziative per costruire, insieme, una Santa Marinella più sicura e resiliente.