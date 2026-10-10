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Santa Marinella, commemorazioni del 2 ottobre: proseguono le iniziative

10 Ottobre 2026





Per ricordare le vittime dell’alluvione avvenuta 45 anni fa in città, sono state realizzate iniziative rivolte soprattutto ai più giovani, studenti dell’IC Piazzale della Gioventù e del Liceo Galilei

Santa Marinella, commemorazioni del 2 ottobre: proseguono le iniziative –

L’Amministrazione Comunale fa il punto sulle iniziative avviate per commemorare il quarantacinquesimo anniversario dell’alluvione del 1981, confermando la centralità delle scuole e rilanciando con un calendario ricco di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

Le attività hanno visto una forte partecipazione dei giovani. Nei giorni scorsi, gli studenti del Liceo G. Galilei e della scuola I.C. Piazzale della Gioventù hanno assistito con grande raccoglimento alla cerimonia istituzionale del 2 ottobre. Durante l’incontro, i ragazzi hanno ascoltato le toccanti parole della figlia di una delle vittime, la signora Carla Pallotti, che ha rievocato i tre giorni trascorsi alla ricerca del padre, offrendo una testimonianza concreta e profonda della devastazione vissuta all’epoca.

I giovani del Liceo Galilei hanno inoltre seguito con interesse la lezione del disaster manager Giancarlo Manfredi, intitolata “Fatti e falsi miti del rischio idrogeologico”, e si stanno preparando per un sopralluogo sul fosso di Valle Semplice. Questo percorso formativo si estenderà prossimamente anche all’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù.

“Vedere i nostri ragazzi accogliere con così tanta attenzione le iniziative proposte ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta” – dichiara il Sindaco Alessio Manuelli – “La memoria non deve essere solo una ricorrenza formale, ma un motore di cambiamento quotidiano. Ora è il momento di estendere questo cantiere permanente a tutta la comunità, favorendo una partecipazione informata e coesa.”

La consigliera Clelia Di Liello, delegata alla transizione energetica e mitigazione della fragilità idraulica, invita tutta la cittadinanza, le associazioni e i tecnici a partecipare ai prossimi eventi.

Domenica 11 ottobre alle ore 16:30 l’appuntamento è con la visita guidata al fosso di Ponton del Castrato in via Poggio Bellavista, all’ingresso delle vasche di laminazione. Un’occasione pratica per osservare da vicino le opere di mitigazione e comprendere la gestione del rischio idraulico.

Sabato 24 ottobre alle ore 15:30 al Castello di santa Severa è in programma il convegno dal titolo “Il dovere della memoria, il ricordo delle vittime e l’impegno dell’Amministrazione verso la trasparenza e la sicurezza del territorio”. Un momento di approfondimento istituzionale e pubblico per fare il punto sulle strategie future di sicurezza locale, aperto a associazioni di volontariato, operatori e cittadini. L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a prendere parte attiva a queste iniziative per costruire, insieme, una Santa Marinella più sicura e resiliente.