Santa Marinella città cardioprotetta: installato un nuovo defibrillatore pubblico

Il dispositivo è stato collocato sul Lungomare G. Marconi, di fronte alla sede dell’anagrafe.

Una posizione non casuale, visto il flusso di persone che ogni giorno transita sulla via per una passeggiata o praticando sport.

Un investimento importante quello fatto dall’Amministrazione comunale per garantire una città cardioprotetta e pronta a intervenire in caso di emergenza.

“Il DAE posizionato di fronte alla sede comunale di Lungomare Marconi è il primo dei 5 che entreranno in funzione entro l’inizio dell’estate. Un progetto in cui crediamo molto e che pone Santa Marinella tra le prime città del comprensorio a poter essere definita “Città Cardioprotetta”, riferisce il sindaco Pietro Tidei.

Gli altri saranno installati nei prossimi giorni sia a Santa Marinella che a Santa Severa.

L’iniziativa di trasformare Santa Marinella in città cardioprotetta nasce dalla proposta del consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli, convinto che i progetti di cardioprotezioni rappresentino uno strumento importante di prevenzione della morte cardiaca improvvisa e un vero e proprio dovere civico.

“Questa amministrazione ha deciso di confermare con i fatti quanto già indicato in campagna elettorale, non una semplice promessa ma un gesto concreto per la tutela della salute pubblica”, spiega il consigliere Manuelli.

I nuovi Dae (Defibrillatori Automatici Esterni) sono dispositivi all’avanguardia, sicuri e in grado di analizzare il ritmo cardiaco e decidere se indicato lo shock elettrico per interrompere l’aritmia e far ripartire il cuore. Il dispositivo appena posizionato, così come quelli che a breve saranno resi disponibili, sono inseriti in una teca-armadio termoregolata, con allarme sonoro in caso di apertura dotata di antifurto e saranno posizionati in aree già sottoposte a videosorveglianza così da metterli al riparo da potenziali atti vandalici.