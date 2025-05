Emanuela Mari (FdI): “Amerigo Vespucci vetrina d’eccellenza per il Lazio” 

“Una vetrina bella come il mare per il Lazio. La tappa civitavecchiese del tour mondiale della Amerigo Vespucci è stata infatti l’occasione per un importante appuntamento di informazione e promozione delle eccellenze della nostra Regione.

Sotto bordo della nave scuola, con il presidente Francesco Rocca, il vicepresidente Roberta Angelilli e l’assessore Giancarlo Righini, la Regione Lazio ha potuto comunicare in diretta su ansa.it, dal porto di Civitavecchia, lo stato dell’arte sullo sviluppo del territorio, rilanciando le ultime positive notizie sia sullo straordinario successo delle esportazioni che sulla fiducia espressa nei confronti dell’istituzione dall’agenzia di rating Moody’s.

Con il centrodestra al Governo del Lazio l’export del Lazio è aumentato e dalla nave più bella del mondo abbiamo così potuto lanciare un messaggio di crescita e programmazione grazie all’autorevolezza e alle competenze della giunta Rocca”. Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.