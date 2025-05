Emergenza “sorrisi”, una giornata di festa per i piccoli del Bambino Gesù di Palidoro in compagnia di rex e della Polizia di Stato

È stata una missione speciale, quella di stamattina, per la Polizia di Stato: il leit motiv della giornata è stato quello di regalare un momento di festa, di sorrisi ed affetto ai bambini ospitati presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù a Palidoro.

Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore e del Commissariato Fiumicino, insieme al personale delle Specialità dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed in collaborazione con la Protezione Civile di Roma, hanno così deciso di manifestare la loro vicinanza ai piccoli ospiti ed alle loro famiglie con una visita a sorpresa di gruppo.

L’area antistante all’Ospedale è stata il palcoscenico delle esercitazioni dei cinofili e degli artificieri, con le “prove su strada” dei mezzi in dotazione alla Polizia di Stato, per far vivere ai bambini una giornata avventurosa a bordo delle “Pantere” e delle moto con i nostri centauri in divisa.

Emergenza “sorrisi” Emergenza “sorrisi”

Ospite d’eccezione, Rex, il pastore tedesco adottato dai poliziotti del Commissariato Porta Maggiore nel 2023.

Rinchiuso in un canile per sette anni, ancora cucciolo e con numerose ferite dovute ai maltrattamenti subiti, Rex ha ritrovato una nuova vita grazie ai poliziotti del Commissariato Porta Maggiore, che hanno scelto di adottarlo per prendersi cura di lui.

Testimonial d’eccezione del progetto “Scuole Sicure” per la sensibilizzazione del rispetto degli animali e la promozione delle adozioni presso i canili, la sua storia, insieme a quella del pastore tedesco Marley – rimasto cieco a seguito dei maltrattamenti subiti- ha commosso tutta l’Italia, tanto da renderli i primi amici a quattro zampe “star” del Parlamento, in occasione della discussione sull’inasprimento della legge contro i maltrattamenti e l’abbandono.

Stamattina, agghindato con la pettorina della Polizia, conquistata di recente grazie allo status guadagnatosi nel tempo di “poliziotto a quattro zampe”, con la sua dolcezza ed il suo sguardo ha rubato il cuore dei più piccoli ed è stato travolto dalle loro coccole.

Immancabile la clownterapia dei nostri poliziotti, che hanno sorpreso con il loro travestimento i bambini, strappando loro sorrisi e spensieratezza.

Un momento carico di emozione e speranza per il Questore Massucci presente all’iniziativa, che ha voluto ringraziare la direzione sanitaria e tutto il personale medico che ha consentito ai poliziotti presenti di regalare un sorriso di felicità a tutti i bambini ricoverati.