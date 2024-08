Santa Marinella: avviato il programma di riqualificazione della pubblica illuminazione

In corso la sostituzione di 3200 lampioni su tutto il territorio comunale

Già intrapresi i lavori in Via Etruria e Via delle Colonie

Avviato il programma di sostituzione di tutti i lampioni di Santa Marinella e Santa Severa; il progetto, approvato alcuni mesi fa dalla Giunta Municipale e sottoscritto da “Enel X”, entra ora nella sua fase operativa.

“Dopo la fase preliminare e definitiva del progetto – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – finalmente diamo avvio a questo grande intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico di tutto l’impianto di illuminazione pubblica di Santa Marinella e Santa Severa.

Un investimento di oltre due milioni di euro – ha continuato il Sindaco – promosso e sviluppato congiuntamente ad Enel che darà un aspetto totalmente diverso alla nostra città in termini estetici, ma soprattutto di sicurezza stradale e pedonale.

Proseguiamo quindi convintamente il programma di recupero della nostra città, attraverso interventi fondamentali per il benessere dei cittadini”.

“La sostituzione delle lampade e dei pali ammalorati – ha dichiarato l’Assessore ai LL.PP. Andrea Amanati – è già iniziata qualche giorno fa da Via Etruria e da tutta la zona “Baia di Ponente”. In data odierna, la ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, sta proseguendo in Via delle Colonie e Via Punico e procederà quindi su tutto il territorio comunale, da Alibrandi a Valdambrini, da Capolinaro a Santa Severa.

Si tratta di un progetto importantissimo, con la sostituzione di oltre 3200 punti luce, attraverso l’installazione di moderne lampade a LED a basso consumo, che avranno il duplice vantaggio di risparmiare in termini di consumo energetico e allo stesso tempo illuminare in maniera migliore rispetto a quanto fatto fino adesso.

Un investimento considerevole – ha aggiunto Amanati – che risolverà definitivamente il problema della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, anche nelle vie e nelle zone laddove al momento questa è inesistente.

Inoltre, nel centro storico, saranno sostituiti anche gli attuali impianti, con pali più moderni e adeguati allo stile del centro urbano dal punto di vista estetico.

Un atto concreto, tangibile e visibile ai tanti cittadini che ci chiedevano, giustamente, risposte fattibili in merito a questa problematica”.