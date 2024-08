Cerveteri: Calcio protagonista alla 61esima Sagra dell’Uva

Alla Sagra dell’Uva festa per la promozione in Prima della Dm84, sul palco anche il Città di Cerveteri

Giallorossi e verdazzurri sul palco di Piazza Aldo Moro per il saluto della città in vista della nuova stagione

Calcio protagonista alla 61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri. Poco prima degli appuntamenti più attesi della Sagra, la “Gara della Pigiatura” di sabato 24 agosto e la sfilata dei “Carri Allegorici” di domenica 25 agosto, sul palco di Piazza Aldo Moro saliranno i calciatori della Dm84 e del Città di Cerveteri. Domenica sarà l’occasione per conoscere anche tutte le calciatrici della squadra femminile del Città di Cerveteri che si è costituita solo l’anno scorso.

“La prima grande festa sarà per la Dm84, al suo esordio sul palco della Sagra dell’Uva, oltre agli auguri per l’avvio della nuova stagione, alla presenza della Presidente della Consulta della Sport Roberta Mariani, ricorderemo insieme al loro Presidente Piero Mataloni, la straordinaria cavalcata che li ha visti protagonisti lo scorso anno culminata con la promozione in Prima Categoria – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un traguardo importante per i ragazzi della Dm84, che li ha visti vincitori anche del premio disciplina, un grande gruppo unito dai sani valori dello sport nel ricordo di Daniele Mataloni, ragazzo di Cerveteri mai dimenticato. Con loro, l’appuntamento è per sabato 24 agosto alle ore 18:30, poco prima della gara della pigiatura”.

“Il secondo appuntamento con il calcio della nostra città è per il giorno seguente, domenica 25 agosto, quando alle ore 18:00 sarà il turno della presentazione del Città di Cerveteri, che per la prima volta nella sua storia salirà sul palco anche con la squadra femminile – aggiunge il Sindaco Gubetti – la squadra maschile del Presidente Lupi da pochissimi giorni ha ricevuto la bella notizia del ripescaggio in Promozione e insieme al Mister Andrea Gabrielli stanno lavorando molto per affrontare la stagione nel migliore dei modi. A loro, e ovviamente anche alle calciatrici del Cerveteri Women, bellissima novità dello sport nostrano, un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione. Vi aspettiamo tutti numerosi, sarà occasione sia per augurare a queste due realtà del nostro territorio un buon campionato, sia, ovviamente, per assistere subito dopo a due degli eventi clou della Sagra come la gara della pigiatura e la sfilata dei carri allegorici”.

“Un augurio altrettanto caloroso ci tengo a rivolgerlo all’intero mondo dello sport di Cerveteri – conclude il Sindaco – la nostra città è ricca di associazioni che ogni giorno, danno vita a luoghi e ambienti sani dove far vivere a tanti giovani della nostra città importanti momenti di convivialità. A tutti gli atlete e le atlete e a tutti gli sportivi del territorio, l’invito a continuare nel loro impegno, sperando che anche in futuro, proprio come fatto pochi mesi fa in una bellissima serata in Piazza, si possano celebrare ancora i loro successi e traguardi”