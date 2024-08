Ladispoli: weekend d’incanto con Giancarlo Giannini in Piazza Rossellini

Un weekend d’incanto, in scena Giancarlo Giannini

Teatro, musica, sport e inclusione: questi gli ingredienti per un fine settimana all’insegna del divertimento a Ladispoli. Si comincia giovedì 22 agosto alle 21:00 in piazza Rossellini con la festa di presentazione, per la stagione 2024-25, dell’US Ladispoli. Un momento da non perdere per supportare e fare un grande in bocca al lupo alla prima squadra cittadina.

Venerdì 23 agosto alle ore 22:00 sul palco di piazza Rossellini sarà la volta di Gianfranco Butinar, imitatore e performer che si è esibito sui più prestigiosi palchi nazionali. Accompagnato al piano dal maestro Stefano Scartocci, divertirà la platea con le sue magiche imitazioni, buona musica e tanto divertimento.

Sabato 24 agosto sarà la notte di Giancarlo Giannini, un artista conosciuto in tutto il mondo che porterà in scena “Tra Musica e Poesia” lo spettacolo che trasformerà il cuore di Ladispoli in un teatro a cielo aperto. A partire dalle 22:00 circa, Piazza Rossellini, sarà il palcoscenico di questo evento eccezionale.

“Un’occasione unica per Ladispoli. Siamo veramente orgogliosi – ha commentato l’assessore al turismo, Marco Porro – di presentare sul palco di Piazza Rossellini un artista come il Maestro Giannini che reciterà una serie di brani e poesie, da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas.Vari autori e un unico tema: L’amore, la donna, la passione e la vita!

Giancarlo Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto. Sempre in questo fine settimana, per l’esattezza il 24 e il 25 agosto dalle 10:00 alle 18:00, sulla spiaggia di Torre Flavia si terrà Jet Ski Therapy dedicato ai nostri ragazzi speciali. Domenica 25 agosto chiuderemo con il tributo a Vasco Rossi “Vascover”. La band locale, che farà cantare la piazza ripercorrendo i più grandi successi del Blasco, sarà accompagnata anche dai performer LIS. Sui maxi schermi bordo palco infatti, una regia proietterà le immagini di interpreti della lingua dei segni che interpreteranno i grandi successi di Vasco Rossi. Un concerto inclusivo, reso possibile dall’impegno del delegato al Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini”.