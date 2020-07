Santa Marinella: attivo l’ambulatorio infermieristico presso i locali della Guardia Medica estiva di via Valdambrini

Condividi Pin 17 Condivisioni

Prestazioni gratuite fornite dal personale sanitario specializzato della Misericordia

Santa Marinella: attivo l’ambulatorio infermieristico

Attivo da oggi presso la guardia medica estiva di via Valdambrini l’ambulatorio infermieristico interamente curato dal personale specializzato e volontario della Misericordia di Santa Marinella. Obiettivo dell’ iniziativa, che offre prestazioni totalmente gratuite per i cittadini e i villeggianti, è di fornire un supporto e soddisfare tante importanti necessità, dalla somministrazione di terapie a piccoli interventi di ambulatoriali di primo soccorso in caso di indenti in mare o domestici che soprattutto durante il perdio estivo possono essere motivo di disagi e preoccupazione per la popolazione.

Per ora l’ambulatorio resterà aperto ogni lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 14,30 alle 19,30 Importante in caso di terapie intramuscolo o per infusione la presentazione della prescrizione medica.

“Ringrazio il sindaco Pietro Tidei e l’amministrazione comunale per aver supportato l’iniziativa e per aver richiesto l’uso dei locali della Asl per consentire di rendere operativo da subito questo progetto – afferma il Governatore responsabile della Misericordia Stefano di Stefano – e sono certo che questo servizio sarà molto apprezzato dai residenti e dai tanti turisti ospiti della cittadina balneare”.