Riconoscimento conferito dal consiglio comunale per lo spirito di sacrificio ed abnegazione con cui si è adoperato nella emergenza Covid-19. Lo rende noto Asl Roma 4

Covid-19, Santa Marinella: premiato il Dr. Zaccagnino – Il comune di Santa Marinella in occasione dell’odierno consiglio comunale, ha voluto premiare l’impegno e la dedizione del nostro Dr. Zaccagnino per lo spirito di sacrificio ed abnegazione con cui si è adoperato nella emergenza Covid/19. Il conferimento della targa da parte del Sindaco Pietro Tidei e dell’intero consiglio comunale è stato l’ennesimo, dopo quello del premier Conte, che ci rende orgogliosi, un grande medico, un grande uomo, del quale non possiamo altro che essere fieri e ricordare le sue parole “non smetterò mai di essere un medico, non smetterò mai di essere umano”. Lo rende noto Asl Roma 4 in un comunicato trasmesso sul proprio profilo social.