I maggiori dati dell’emergenza covid-19 riguardanti il territorio della Regione Lazio

Coronavirus, nel Lazio sono 892 gli attuali casi positivi – Per il Coronavirus sono 892 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 690 sono in isolamento domiciliare, 191 sono ricoverati non in terapia intensiva, 11 sono ricoverati in terapia intensiva. 845 sono i pazienti deceduti e 6601 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8338 casi.