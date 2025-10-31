Santa Marinella, approvato l’Atto di Indirizzo: via libera al Partenariato Pubblico Privato per la riqualificazione della “Perla del Tirreno” –

Con un atto di indirizzo l’Amministrazione ha segnalato come procedere per Stabilimento Balneare “Perla del Tirreno” di cui quest’anno scade la concessione. Obiettivo migliorare i servizi turistico balneari e riqualificare la struttura dal punto di vista strutturale e funzionale attraverso la realizzazione di opere per un importo non inferiore a € 2.300.000.

L’Amministrazione intende procedere celermente attraverso una gara pubblica parametrata ad una durata indicativa non inferiore a 18 anni.

La formula è quella del Partenariato Pubblico Privato (PPP), tramite la concessione e gestione d’uso del Bene Immobile Comunale, come previsto dagli artt. 174, 176 e 177 del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Il Comune ha già acquisito in proprietà il progetto esecutivo strutturale dell’impalcato della terrazza, redatto dall’attuale concessionario (valore stimato circa € 1.700.000,00).

Dichiarazione del Sindaco Pietro Tidei

“Ci stiamo impegnando a dare un futuro di eccellenza al nostro stabilimento comunale e questo esige il massimo rigore sia tecnico che finanziario per garantire un risultato duraturo e sostenibile per la nostra comunità”

Ora la mano passa agli organi tecnici che dovranno anzitutto procedere definendo i termini della gara di appalto.

“Vogliamo una struttura all’avanguardia, che superi gli standard minimi. Esigeremo che l’Offerta Tecnica dimostri una reale superiorità progettuale, non solo nell’investimento strutturale minimo di € 2,3 milioni, ma soprattutto nell’inclusività degli spazi e nell’adozione di soluzioni innovative e di efficienza energetica”.

L’Offerta Economica potrà prevedere un congruo rialzo del canone come pure la riduzione del periodo di concessione (18 anni il minimo) dimostrando così la reale efficienza gestionale del proponente.

Niente avventure finanziarie, ma un partner di comprovata affidabilità e solidità. Questa certificazione ci darà la certezza che i ricavi attesi dalla gestione dello stabilimento siano effettivamente in grado di garantire un congruo ritorno per le Casse comunali e di coprire l’investimento del privato per tutelare l’interesse pubblico da sorprese finanziarie”.

“La nostra priorità – ha concluso Tidei – è un rilancio di qualità, senza oneri per i cittadini, ma con il massimo beneficio per il nostro patrimonio”.