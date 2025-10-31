È in corso la costruzione dell’Impianto Sportivo Polivalente a servizio dell’Istituto Alberghiero, un investimento da 1,75 milioni di euro che sarà aperto a tutta la città
Il PD: “A Ladispoli il più grande cantiere per opera pubblica è della Città Metropolitana” –
È in piena attività a Ladispoli il cantiere per la realizzazione dell’Impianto Sportivo Polivalente destinato all’Istituto Alberghiero, una delle opere più rilevanti realizzate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri.
L’intervento, del valore complessivo di circa 1 milione e 750 mila euro, rappresenta oggi il più grande cantiere per opere pubbliche della città.
Una volta completata, la struttura sarà a disposizione non solo dell’Istituto Alberghiero, ma anche di tutta la cittadinanza, che potrà usufruirne per le attività sportive al di fuori degli orari scolastici.
Durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale, il Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi” ha ribadito la necessità che le aree adiacenti ancora libere vengano destinate a parcheggi pubblici, considerando la vicinanza con la Biblioteca Comunale, l’Ufficio Postale e il futuro Centro di Aggregazione Giovanile.
Questo intervento si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio promosso dalla Città Metropolitana, volto a potenziare le infrastrutture pubbliche e a offrire nuovi spazi di aggregazione e socialità alla comunità ladispolana.
“È un segnale concreto di investimento sul futuro di Ladispoli — sottolinea il Circolo PD — e un passo importante per rendere la nostra città più moderna, funzionale e inclusiva.”