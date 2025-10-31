Il PD Santa Marinella incontra i cittadini di Santa Severa: ascolto e proposte per migliorare la frazione –

“Prosegue l’iniziativa “Il PD Ascolta”, promossa dal Partito Democratico di Santa Marinella per favorire il confronto diretto con la cittadinanza e raccogliere idee e segnalazioni utili a migliorare la qualità della vita nel territorio.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

Nel nuovo appuntamento, dedicato a Santa Severa, il PD ha incontrato i residenti della frazione per discutere delle principali difficoltà quotidiane e delle possibili soluzioni da proporre all’Amministrazione Comunale.

All’incontro erano presenti la Segretaria di Circolo Lucia Gaglione, Paola Fratarcangeli, Consigliera comunale con delega al marketing territoriale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, Raffaele De Angelis, membro del Consiglio di Amministrazione di Santa Marinella Servizi, Sonia Cervellin, Delegata ai rapporti con la frazione di Santa Severa, e Antonio Spinelli, Delegato al porto e promontorio.



In collegamento da remoto è intervenuto anche il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Amanati.

Durante il confronto, pur riconoscendo da parte dei partecipanti l’impegno della Giunta Tidei nella tutela del territorio, sono emerse per voce degli stessi alcune criticità legate alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia degli spazi comuni, alla gestione dei rifiuti e alla viabilità.

I cittadini hanno espresso l’esigenza di una programmazione più puntuale e di interventi regolari, soprattutto in vista della stagione estiva, quando l’afflusso turistico rende più evidenti le carenze in tema di decoro urbano e servizi.

Il Partito Democratico ha ricordato gli interventi avviati negli ultimi mesi e ha sottolineato il nuovo programma di asfaltatura delle strade, che dopo una prima serie di lavori prevede una lista di strade da asfaltare progressivamente, cominciando da quelle più urgenti, per garantire una maggiore sicurezza e fruibilità della viabilità.

Al contempo, il PD ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione su Santa Severa, potenziando le attività di cura del verde, potature e illuminazione pubblica.

Tra le proposte emerse, il rifacimento della via che si collega al Castello di Santa Severa, tema anche questo molto a cuore ai santaseverini, che abbiamo però rassicurato, comunicando loro che l’Amministrazione nell’attesa della nuova convenzione con Regione Lazio, ha trovato una soluzione per continuare a garantire i Musei aperti. Altre proposte, la creazione di piccoli parchi e spazi dedicati a bambini e famiglie, per favorire la socialità e rendere la frazione più vivibile e accogliente. Su questo ultimo punto c’è una bozza di progetto per uno street basket e un piccolo parco giochi.

L’incontro si è concluso con l’impegno del PD a trasmettere all’Amministrazione comunale le richieste raccolte, affinché possano tradursi in azioni concrete.

Il dialogo tra istituzioni e cittadini resta il punto di partenza per comprendere le esigenze della comunità e co-creare soluzioni che rispondano efficacemente ai bisogni collettivi.