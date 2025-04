Santa Marinella, alle battute finali i lavori di ristrutturazione della Scuola Centro

“I lavori della Scuola Centro saranno terminati entro luglio, nel pieno rispetto dei tempi previsti. Dal prossimo mese di settembre i bambini potranno varcare il cancello di via della Conciliazione – annuncia il sindaco Pietro Tidei – Si è trattato di un’opera necessaria e urgente, che non si poteva rimandare. Il primo grande intervento che sia mai stato eseguito nello storico edificio scolastico“.

I lavori hanno interessato l’intero stabile per oltre 2500 mq di area coperta: 15 aule, servizi igienici e spazi comuni sono stati oggetto di una totale riqualificazione e consolidamento. Sono state effettuate opere di risistemazione e finitura di pareti, pavimenti, rivestimenti, infissi, impianti elettrici ed idraulici. L’opera di riqualificazione e messa in sicurezza del plesso è realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un investimento di circa un milione e mezzo di euro.

“La nostra Amministrazione ha investito molto sull’edilizia scolastica per garantire sicurezza, offrire ambienti confortevoli e funzionali agli alunni e a chi opera nelle scuole. Dopo anni di totale abbandono, finalmente la città può vantare scuole rimesse a nuovo e sicure”, aggiunge il Sindaco.

Al termine dell’intervento che ha riguardato gli interni, si procederà con la sistemazione delle aree esterne e di gioco. A tal fine gli uffici sono impegnati nella ricerca di nuovi finanziamenti attraverso bandi regionali e ministeriali. È inoltre prevista l’installazione di un impianto di elevazione per disabili che permetta il superamento delle barriere architettoniche del vecchio edificio.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Amanati, ha seguito con il Sindaco e gli uffici l’avanzamento dei lavori. “Un’altra grande opera che sta per vedere la luce e che merita tutta l’attenzione della città. Che da troppi anni attendeva questo intervento di riqualificazione”, ha affermato Amanati.

In questi giorni sono state rese pubbliche attraverso i social alcune immagini degli interni dell’edificio. Che appare completamente rinnovato, riscuotendo apprezzamento da parte dei cittadini.