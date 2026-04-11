 
Ladispoli

Sagra del Carciofo, il programma di oggi sabato 11

11 Aprile 2026





Stasera il concerto di Giuliano De Palma

Si apre la seconda giornata della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli. Di seguito il programma odierno:

Ore 9:00: Apertura stand;
Ore 10:30: Inizio spettacoli;
Ore 11:30: Piazza Rossellini – Fanfara “Gennaretti – Lalli”, Ass. Nazionale Bersaglieri;
Ore 12:00: Piazza Rossellini – Taglio del nastro da parte del Sindaco Alessandro Grando e Benedizione della Sagra da parte di Mons. Alberto Mazzola.

Ospite d’onore della Sagra il Direttore d’orchestra internazionale Pasquale Menchise;

Ore 12:30: “I Gioielli del Territorio”: Riconoscimento alla pluripremiata Cantina “La Rasenna”;
Ore 16:00: Spettacoli vari;
Ore 19:00: Incontro delegazione città gemellate;
Ore 22:00: Concerto del cantante Giuliano Palma.

Sagra del Carciofo, il programma di oggi sabato 11
Sagra del Carciofo, il programma di oggi sabato 11