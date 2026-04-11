Lo stand di una nuova associazione per il supporto delle persone nello spettro autistico

A un passo da te alla Sagra del Carciofo di Ladispoli –

La Sagra del Carciofo si conferma non solo come eccellenza gastronomica, ma anche come una preziosa occasione di valorizzazione sociale. Quest’anno, la manifestazione è arricchita anche dalla presenza dell’associazione “A un passo da te”, una realtà giovane e dinamica che ha scelto questa importante vetrina per farsi conoscere e portare un messaggio di inclusione e sostegno.

​“Siamo convinti che sul nostro territorio ci sia un profondo bisogno di punti di riferimento per le famiglie che vivono la realtà dello spettro autistico”, scrivono in un comunicato stampa.

“La conferma è arrivata già da questo primo venerdì di Sagra: abbiamo incontrato molte persone che, fermandosi al nostro stand, hanno manifestato il desiderio di aprirsi e confrontarsi con chi vive la loro stessa condizione. Non cerchiamo solo parole di conforto, ma una vera condivisione tra chi parla la stessa lingua”, dicono di volontari.

​Un ponte tra famiglie e territorio

Lo stand, situato in Via Ancona 42 (vicino Studio Dentistico Cristofaro), vuole essere un luogo dove fare rete.

“Aspettiamo i genitori di ragazzi nello spettro per conoscerci, ma invitiamo con forza anche le famiglie con ragazzi neurotipici. Crediamo che sensibilizzare i propri figli oggi sia l’unico modo per costruire una società del futuro pronta e formata all’integrazione. I nostri ragazzi, nel contesto giusto, possono fare e dare moltissimo alla comunità.

​Come associazione si vuol dare risalto a questo aspetto della Sagra, dedicato alla solidarietà e alla crescita civile di Ladispoli poiché raccontare l’energia di un’associazione giovane come la nostra è un modo per far sentire meno sole tante famiglie.

​Invitiamo a passare a trovarci in via Ancona per parlare direttamente con noi e conoscere i nostri progetti; saremo felici di ricevervi con un piccolo gadget e raccontarvi chi siamo.

​Vi aspettiamo per costruire, insieme, una comunità più consapevole e vicina ai suoi cittadini”, concludono.