Il progetto prevede un primo ciclo di lezioni teoriche, durante le quali gli studenti stanno approfondendo l’utilizzo di strumenti innovativi e le principali strategie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici

Innovazione ed energia: gli studenti del “Di Vittorio” guardano al futuro –

Le classi 3A e 3B CAT dell’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli hanno avviato un interessante percorso formativo nell’ambito delle attività di FSL (Formazione Scuola Lavoro), dedicato ai temi dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza energetica.

Il progetto prevede un primo ciclo di lezioni teoriche, durante le quali gli studenti stanno approfondendo l’utilizzo di strumenti innovativi e le principali strategie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Un’occasione preziosa per avvicinarsi concretamente alle sfide attuali del settore tecnico e alle nuove competenze richieste nel mondo del lavoro.

A questa fase introduttiva seguiranno attività pratiche di rilievo, in cui i ragazzi potranno mettere in campo quanto appreso, utilizzando direttamente la strumentazione e confrontandosi con situazioni reali.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Roma e vede il coinvolgimento del geometra Cappadocia, che sta guidando gli studenti con professionalità e competenza. Il coordinamento dell’attività è affidato al professor Vittorio Pirito, referente per la Funzione Strumentale FSL.

Questo percorso rappresenta un’importante opportunità di crescita per gli studenti, che possono così integrare teoria e pratica, sviluppando competenze tecniche aggiornate e una maggiore consapevolezza delle tematiche legate alla sostenibilità e all’innovazione.

Un’esperienza coinvolgente e formativa, che conferma l’impegno dell’Istituto “Di Vittorio” nel proporre attività didattiche al passo con i tempi e vicine alle esigenze del territorio e delle professioni.