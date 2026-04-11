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Innovazione ed energia: gli studenti del “Di Vittorio” guardano al futuro

11 Aprile 2026





Il progetto prevede un primo ciclo di lezioni teoriche, durante le quali gli studenti stanno approfondendo l’utilizzo di strumenti innovativi e le principali strategie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici

Innovazione ed energia: gli studenti del “Di Vittorio” guardano al futuro –

Le classi 3A e 3B CAT dell’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli hanno avviato un interessante percorso formativo nell’ambito delle attività di FSL (Formazione Scuola Lavoro), dedicato ai temi dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza energetica.

Il progetto prevede un primo ciclo di lezioni teoriche, durante le quali gli studenti stanno approfondendo l’utilizzo di strumenti innovativi e le principali strategie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Un’occasione preziosa per avvicinarsi concretamente alle sfide attuali del settore tecnico e alle nuove competenze richieste nel mondo del lavoro.

Innovazione ed energia: gli studenti del “Di Vittorio” guardano al futuro

A questa fase introduttiva seguiranno attività pratiche di rilievo, in cui i ragazzi potranno mettere in campo quanto appreso, utilizzando direttamente la strumentazione e confrontandosi con situazioni reali.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Roma e vede il coinvolgimento del geometra Cappadocia, che sta guidando gli studenti con professionalità e competenza. Il coordinamento dell’attività è affidato al professor Vittorio Pirito, referente per la Funzione Strumentale FSL.

Questo percorso rappresenta un’importante opportunità di crescita per gli studenti, che possono così integrare teoria e pratica, sviluppando competenze tecniche aggiornate e una maggiore consapevolezza delle tematiche legate alla sostenibilità e all’innovazione.

Un’esperienza coinvolgente e formativa, che conferma l’impegno dell’Istituto “Di Vittorio” nel proporre attività didattiche al passo con i tempi e vicine alle esigenze del territorio e delle professioni.