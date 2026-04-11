Cerveteri alla ricerca della vittoria per la salvezza

Si gioca domani alle 15.00 a Bassano Romano contro la pericolante Atletico Monterano

Cerveteri in campo domani alle 15.00 in quel di Bassano Romano, contro l’Atletico Monterano, per una sfida accesa e importante per entrambe le formazioni. Falco assente, torna in campo Bracaglia. Mister Ferretti non ha sciolto le riserve sulla formazione da opporre ai canalesi, costretti a vincere per ottenere la salvezza. Una vittoria al Cerveteri, gli consentirebbe di garantirsi la salvezza in anticipo. Al seguito della formazione etrusca un buon numero di tifosi.

“Ho visto una squadra in salute, soprattutto a livello mentale. Che dire, speriamo di conquistare dei punti preziosi, anche se affronteremo una formazione che ha fame di punti, Cosa fondamentale, in seno a noi, è la voglia di vincere. Purtroppo fuori casa abbiamo fatto i tre punti in due trasferte, Pescia e Olimpus. Troppo poco, me ne rendo conto – dichiara Marco Ferretti”.