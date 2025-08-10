 
Cerveteri

Sabrina Ferilli torna a Cerveteri: escursione in quad tra campagne e siti archeologici con il nipote

10 Agosto 2025

L’attrice Sabrina Ferilli è tornata oggi a immergersi nei paesaggi rurali e archeologici di Cerveteri. Scegliendo ancora una volta di farlo in un modo avventuroso: a bordo di un quad. L’attrice romana ha trascorso alcune ore esplorando le campagne e le aree archeologiche del territorio, questa volta in compagnia del nipote. Condividendo con lui un’esperienza unica tra Natura e Storia.

Non è la prima volta che Ferilli sceglie Cerveteri per immergersi in un contesto archeologico e naturalistico secondo a nessuno. La sua precedente visita risale al 2020, quando, sempre in quad, aveva raggiunto le cascatelle. Il suo ritorno conferma il legame speciale che la Ferilli ha con il nostro territorio.

