Santa Marinella, il teatro di Castrum Novum rivive nella notte di San Lorenzo

di Marco Di Marzio

Questa sera, dalle 18 alle 23, il sito archeologico di Castrum Novum a Santa Marinella ospiterà Castrum Novum Revivit, evento che riporta in vita l’antico teatro romano dopo circa 1800 anni di silenzio.

L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale tramite il proprio profilo Facebook, offrirà al pubblico un’immersione suggestiva nella storia in occasione della notte di San Lorenzo.

L’introduzione a cura di Paola Fratarcangeli, Consigliera Comunale con Delega alla Valorizzazione del Patrimonio Storico Archeologico

Tra le rovine, i visitatori incontreranno personaggi in costume, potranno scoprire usi e sapori dell’antica colonia romana grazie all’associazione S.P.Q.R., assistere a performance musicali e recital tra i reperti con Le Voci, e partecipare a visite guidate condotte da archeologi e volontari del GATC.

L’ingresso è gratuito. L’evento fa parte del programma culturale del Polo Museale Civico del Comune di Santa Marinella, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, e rappresenta un’occasione unica per unire cultura, archeologia e magia delle stelle cadenti.