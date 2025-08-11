 
Cerveteri, martedì sospensione idrica al Sasso e zone limitrofe

11 Agosto 2025

Dalle 8.00 alle 16.00 per lavori di manutenzione straordinaria

Si comunica che,  per lavori di manutenzione straordinaria, martedì 12 agosto, dalle ore 08:00 fino alle ore 16:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Cerveteri.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • via Pian della Carlotta e vie limitrofe;
  • via delle Terme Calidae e limitrofe; 
  • via Orti della Paola e vie limitrofe;
  • frazione del Sasso;
  • via Furbara Sasso fino al comprensorio del Cerqueto (compreso);
  • zone limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.