Cerveteri, martedì sospensione idrica al Sasso e zone limitrofe

Dalle 8.00 alle 16.00 per lavori di manutenzione straordinaria
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, martedì 12 agosto, dalle ore 08:00 fino alle ore 16:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Cerveteri.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Pian della Carlotta e vie limitrofe;
- via delle Terme Calidae e limitrofe;
- via Orti della Paola e vie limitrofe;
- frazione del Sasso;
- via Furbara Sasso fino al comprensorio del Cerqueto (compreso);
- zone limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.