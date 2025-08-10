Santa Marinella: Parte l’Archeobus, in tour per la città –

Parte quest’oggi, domenica 10 agosto “Archeobus”, il servizio di bus turistico organizzato dal Comune di Santa Marinella. Il progetto, finanziato con fondi regionali della legge sull’Etruria Meridionale, è realizzato in collaborazione con il Gruppo Eurovisa, società leader in servizi di viaggio e turistici sul territorio da oltre 50 anni. Il servizio verrà ufficialmente inaugurato nei prossimi giorni alla presenza delle istituzioni, ma fin da oggi è operativo.

“Supportare l’offerta turistica è l’obiettivo di questa nuova iniziativa. Un ulteriore impulso allo sviluppo della città in termini di accoglienza e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico della nostra città”, ha riferito il sindaco Pietro Tidei.

Il consigliere delegato al turismo Alessio Manuelli, che ha curato nei dettagli l’avvio del servizio, è’ entrato nel vivo del progetto.

“Si tratta di un bus che due volte a settimana partirà dal Castello di Santa Severa e giungerà al sito archeologico di Castrum Novum, dove sosterà per consentire le visite accompagnate dai volontari del Gatc-ha spiegato Manuelli- Proseguirà per il Lungomare G. Marconi, raccontando la storia degli studi di Guglielmo Marconi a Torre Chiaruccia, arriverà in Passeggiata e poi al porto “Marina”, illustrando le bellezze paesaggistiche e le storie delle ville liberty e dei personaggi che hanno dato lustro a Santa Marinella. Infine tornerà al Castello di Santa Severa, capolinea del bus, dove si potrà fare visita al Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica. Il servizio, come suggerito dagli operatori durante l’ultimo incontro del Tavolo sul turismo, prosegue fino ad ottobre, periodo in cui si segnala la presenza di molti visitatori stranieri”, ha concluso Manuelli.

Il servizio è aperto a cittadini e turisti, a bordo si troverà un accompagnatore in lingua italiana e in lingua inglese. L’avvio del servizio è quindi previsto per il 10 agosto in concomitanza con Castrum Revivit, l’appuntamento di rievocazione storica presso il sito archeologico di Castrum Novum, che dalle ore 18:00 alle ore 23:30 torna a rivivere con i personaggi, gli usi e i costumi dell’epoca romana nella notte di San Lorenzo.

Il Bus è gratuito, ma è necessario prenotarsi al numero 345 433 6384. Di seguito le date, con partenza dal Castello di Santa Severa alle ore 17:30:

10 AGOSTO 12 AGOSTO 16 AGOSTO 21 AGOSTO 22 AGOSTO 23 AGOSTO

26 AGOSTO 29 AGOSTO 30 AGOSTO02 SETTEMBRE 03 SETTEMBRE

07 SETTEMBRE 10 SETTEMBRE 12 SETTEMBRE 14 SETTEMBRE 17 SETTEMBRE

20 SETTEMBRE 23 SETTEMBRE 26 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 01 OTTOBRE

05 OTTOBRE 08 OTTOBRE 12 OTTOBRE