La maggioranza accoglie positivamente la proposta di delibera della minoranza, per variare la destinazione urbanistica del Convento dell’Immacolata.

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, in una nota stampa dichiara che la maggioranza voterà a favore la mozione sulla tutela della chiesa e del parco dei Frati minori conventuali di Santa Severa. La clamorosa notizia è giunta nel pomeriggio scorso ai membri del Comitato di Salvaguardia che per primi si sono battuti contro tutti e contro ogni pronostico – e in controtendenza rispetto agli ultimi 40 anni – per salvaguardare il sito dalle mire espansionistiche di gruppi di interessi speculativi.

La mozione è stata presentata da alcuni consiglieri della minoranza di centro destra Fiorelli, Fantozzi, Fratturato e della sinistra Di Liello. Il suo obiettivo è quello di variare la destinazione Urbanistica del lotto attualmente prevista nel vigente P.R.G.. Praticamente farebbe passare l’area su cui insiste il Convento, la Chiesa ed il Parco annesso da destinazione urbanistica – da -Zona – Completamento- distinta in Sottozona “C2” , a – Zona « A »: – CONSERVATIVA ZONA « A »: in Sottozona « a »: conservazione o restauro degli edifici esistenti”.

Senza dubbio – a fronte di tutto l’impegno, le energie, le spese e i pericoli assunti – una notizia positiva che dovrà però sostanziarsi, senza sorprese, in una votazione favorevole e magari all’unanimità, in un prossimo consiglio comunale. Ad esso naturalmente invitiamo a partecipare tutti i cittadini, per festeggiare questo risultato epocale. Non solo per il convento, ma per la salvaguardia di tutto il territorio comunale. Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per tale scopo, ovviamente il promotore dello schema di delibera il consigliere Fiorelli, i consiglieri che l’hanno sottoscritta e la maggioranza che l’ha fatta sua. Appuntamento dunque al prossimo consiglio comunale.

Il Direttivo del Comitato di Salvaguardia