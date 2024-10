Arriva dalla Regione Lazio un salvagente per le famiglie civitavecchiesi colpite dagli aumenti sul servizio di refezione scolastica

Arriva dalla Regione Lazio un salvagente per le famiglie civitavecchiesi colpite dagli aumenti sul servizio di refezione scolastica. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Emanuela Mari. “La Giunta Regionale ha concesso al Comune di Civitavecchia un finanziamento di 30.000€ per la mensa biologica. Si tratta di una mano concreta, di una somma che riteniamo naturale debba essere ridistribuita sulle famiglie alleggerendo il costo del servizio per gli utenti. In particolare potrebbe essere destinato a favore degli utenti attuali del servizio di mensa scolastica che hanno più figli iscritti al servizio, magari privilegiando quelli che attualmente ricadono nella quarta e quinta fascia ISEE, che per i secondi figli e successivi pagano poco meno dell’intero costo del buono pasto (quelli in quarta fascia) o tutto l’intero costo del buono pasto (quelli in quinta fascia). Sono comunque nostre proposte, in quanto la decisione finale spetta alla Giunta comunale. Ci aspettiamo che a breve Palazzo del Pincio sappia cogliere l’ennesima opportunità che arriva dalla Regione Lazio per ridurre da subito i costi a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/2025”, conclude Emanuela Mari.