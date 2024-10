I Cervi inseguono i tre punti, al Galli arriva il Vescovio

I Cervi inseguono i tre punti, obiettivo vincere e riprendere il cammino verso l’alto

Il Cerveteri ospita al Galli l’Atletico Vescovio e per la squadra di Gabrielli, dopo il prezioso pareggio di Tolfa, è arrivato il momento di tornare al successo. Tre punti sarebbero fondamentali per il morale e , le ultime prestazioni, hanno certificato il buon momento della squadra, in salute sia dal punto di vista motivazionale che tecnico.

Al Galli alle ore 11 .00 serve la spinta dei tifosi per inseguire i tre punti, dopo tre pareggi frutto di prestazioni positive e di gran lena. Una squadra giovane e solida sta disputando, sebbene siamo alle prime battute, un buon campionato. Primo obiettivo, la salvezza. E di questo passo le premesse sono più che buone.

Fa. No.