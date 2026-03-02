Senso unico alternato regolato da semaforo. La Città Metropolitana: “Interventi necessari per garantire la sicurezza”

S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I, riapertura entro domani a mezzogiorno

ANGUILLARA SABAZIA – Buone notizie per automobilisti e pendolari del quadrante nord del territorio romano. La Città Metropolitana di Roma Capitale ha annunciato che la riapertura del tratto della S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I è prevista per domani entro le ore 12.

La circolazione riprenderà con modalità provvisoria a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico. Una soluzione temporanea che consentirà di ristabilire il collegamento viario garantendo al tempo stesso condizioni di sicurezza adeguate per gli utenti della strada.

Interventi di messa in sicurezza

La prosecuzione della chiusura nei giorni scorsi si è resa necessaria per completare lavorazioni considerate fondamentali ai fini della sicurezza. Gli interventi hanno riguardato opere di consolidamento e sistemazione del tratto interessato, con l’obiettivo di assicurare stabilità e percorribilità in vista della riapertura.

Dagli uffici competenti fanno sapere che si è lavorato senza sosta per ridurre al minimo i tempi di intervento, nel rispetto degli standard tecnici richiesti.

Disagi e ripercussioni sul territorio

La chiusura della provinciale ha comportato inevitabili disagi per cittadini, pendolari e attività commerciali dell’area, costretti a percorsi alternativi con conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

Nel comunicato diffuso, l’Amministrazione si è scusata per i disagi arrecati, assicurando il massimo impegno per garantire una riapertura in sicurezza e nel più breve tempo possibile.

Con la riattivazione del traffico, seppur regolato, si compie dunque un primo passo verso il pieno ripristino della viabilità in uno snodo strategico per i collegamenti tra Anguillara e il litorale.