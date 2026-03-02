La quota del gruppo passa dal 30,4% di un anno fa al 34%

Il mercato dell’auto cresce del 14% a febbraio, Stellantis il doppio –

Afebbraio in Italia sono state vendute 157.334 auto, il 14% in più dello stesso mese del 2025.

Dall’inizio dell’anno – secondo i dati del ministero dei Trasporti – le immatricolazioni sono state 299.373, in crescita del 10,19% sull’analogo periodo del 2025.

Stellantis ha registrato quasi il doppio della crescita del mercato con un incremento del 27,7% e 53.592 consegne. La quota di mercato del gruppo passa dal 30,4% di un anno fa al 34%. Nei due mesi le immatricolazioni di auto del gruppo sono state 100.108, in crescita del 19,9% con una quota del 33,3% a fronte del 30,7%.