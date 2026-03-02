Marina di Cerveteri, carabiniera investita in via Benedetto Marini

E’ successo poco fa, il militare era in servizio

Una carabiniera è stata investita nel pomeriggio, a Cerenova mentre stava effettuando, insieme ad un collega, un posto di blocco in via Benedetto Marini.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Servizio sanitario 118, che hanno prestato le prime cure. La donna è stata trasferita, in eliambulanza, presso il Policlinico Gemelli.

La strada è stata interdetta al traffico e sono ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri e degli agenti della polizia locale della città etrusca.