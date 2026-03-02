Calcio, 3 punti d’oro per la Virtus Marina di San Nicola

2-1 contro l’Evergreen Civitavecchia nello scontro diretto salvezza, Neto: “Vittoria importantissima”

Partita da incorniciare per la prima squadra della Virtus Marina di San Nicola che, domenica, ha battuto 2-1 l’Evergreen Civitavecchia. Tra le mura di casa, gli uomini di mister Pino Neto hanno arginato i civitavecchiesi conquistando 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Infatti, le rivali non hanno macinato punti e questo ha permesso ai rossoblù di toccare quota 20, di staccare Blera e di agganciare proprio Evergreen in classifica.

Le parole di mister Pino Neto

“E’ una vittoria importantissima visto che si trattava di uno scontro diretto. Delle squadre in lotta per la salvezza, abbiamo vinto solo noi, quindi abbiamo guadagnato tre punti che ci permettono di allontanarci dalla zona pericolosa della classifica. La partita è stata controllata da noi e, probabilmente, avremmo meritato il vantaggio già nei primi quarantacinque minuti, ma siamo andati a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a spingere forte e l’abbiamo sbloccata dopo 20 minuti con Tamasi. Loro hanno subito il contraccolpo e noi ne abbiamo approfittato. Infatti, il raddoppio è arrivato dopo 5 minuti con Mirko Rossi. Nel finale l’Evergreen ha provato, con i cambi, a recuperare lo svantaggio, ma ci è riuscita solo in parte trovando il gol del 2-1 finale. Hanno fatto tutti un’ottima prestazione, ma vorrei fare i complimenti, in particolare, a Matteo Angiolini, classe 2007 che fa parte della nostra Juniores e che, spesso, viene convocato con la prima squadra”.

Il prossimo impegno

Sabato 7 marzo, Molinari e compagni sono attesi dal Vis Bracciano, fanalino di coda del girone. I rossoblù cercano la vittoria per mettere una serie ipoteca sull’obiettivo di stagione.