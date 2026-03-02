Consumers’ Forum, auto resta preferita, ma 34% è a piedi, in bici o con il tpl

Meno spostamenti per scuola e lavoro, uno su 3 è green –

l mezzo di trasporto preferito dagli italiani resta l’auto, utilizzata per oltre il 60% degli spostamenti; tuttavia il 9% dei movimenti avviene sui mezzi pubblici e oltre il 20% a piedi.

E’ quanto sottolinea Consumers’ Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria.

I dati mostrano un netto miglioramento nel tempo della quota complessiva degli spostamenti sostenibili (piedi, bici, trasporto pubblico), che passa dal 27,6% del 2015 al 34,7% del 2025: in media più di uno spostamento su tre è “green”.

Ogni giorno 40 milioni di italiani si spostano da casa per andare al lavoro o a scuola, o per compiere le attività quotidiane, dando vita nel 2025 a 102,7 milioni di spostamenti giornalieri, in media più di 2,5 al giorno a cittadino, evidenza Consumers’ Forum. Se rispetto a 10 anni fa il numero complessivo degli spostamenti diminuisce del 4,1%, la distanza pro-capite percorsa giornalmente dalla popolazione mobile subisce un netto taglio, passando da una media di 36,1 km del 2015 ai 23,3 km del 2025, con una riduzione del 35,4%.