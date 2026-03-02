Il 18enne di Ladispoli affronta senza timori il primo appuntamento nel campionato italiano: esperienza, costanza e segnali incoraggianti

Gabriele Orsini, debutto di carattere nel KZR Championship –

Un debutto che lascia intravedere prospettive interessanti quello di Gabriele Orsini, 18 anni, giovane promessa del karting di Ladispoli, che domenica scorsa ha affrontato il suo primo impegno ufficiale nel campionato italiano KZR Championship, categoria Master GP, sul tecnico circuito di Trevi, in provincia di Perugia.

Un esordio tutt’altro che semplice, considerando il livello estremamente competitivo della categoria, popolata da piloti con alle spalle anche oltre dieci anni di esperienza. Nonostante ciò, Orsini ha dimostrato personalità, maturità e una sorprendente capacità di adattamento, senza mai lasciarsi intimorire dal confronto diretto con avversari più navigati.

La giornata di gara si è articolata su tre manche, ognuna diversa per andamento ma accomunata dalla determinazione del giovane pilota.

Nella prima gara, costretto a partire dall’ultima posizione in griglia, Orsini è stato protagonista di una rimonta incisiva. Giro dopo giro ha recuperato terreno fino a inserirsi nella lotta per la quarta posizione, mostrando lucidità nei sorpassi e una gestione intelligente della gara. Nel finale ha preferito non forzare oltre, chiudendo con un comunque positivo ottavo posto.

La seconda manche è stata invece condizionata da un incidente nelle prime fasi che lo ha fatto scivolare in fondo al gruppo. Da lì è partita una rincorsa complicata ma brillante, con tempi sul giro tra i migliori della gara. Il passo c’era, ma il distacco accumulato non ha permesso una rimonta completa.

In gara tre, Orsini ha confermato solidità e continuità, chiudendo nuovamente in ottava posizione e portando a casa punti preziosi, oltre a un importante bagaglio di esperienza.

Soddisfazione nelle parole del tecnico del team Gladio27 di Civitavecchia, che ha sottolineato la maturità mostrata dal pilota al debutto e la rapidità con cui è riuscito ad adattarsi a un contesto di alto livello.

Il campionato proseguirà fino al mese di ottobre con un calendario impegnativo che farà tappa, tra le altre, a Limatola, Pomposa, Corridonia, Cervia, Cremona e Arce. Un percorso che rappresenterà per Gabriele Orsini un banco di prova continuo e un’opportunità di crescita gara dopo gara.

Fondamentale il supporto dello sponsor Società Agricola Ascanio di Ladispoli, che ha creduto nel progetto sportivo del giovane pilota. Un debutto che non passa inosservato e che potrebbe essere solo il primo passo di un percorso destinato a far parlare di sé.