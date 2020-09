S.Marinella, rifiuti abbandonati in strada scatenano la furia dei cittadini

Share Pin 6 Condivisioni

Oggetto della rabbia sono un sedile di un’auto e una televisione

Incuria e inciviltà tornano a far notizia a Santa Marinella, dove una cittadina si è lamentata via social dell’abbandono di rifiuti ingombranti davanti alla sua abitazione in via Crescenzio. Questa volta sono stati gettati in strada un sedile di un’auto e una TV: un fatto sconcertante, soprattutto perché la zona è molto vicina all’isola ecologica.

Il post della cittadina infuriata:

Ogni tanto fuori alla nostra casa troviamo un regalino. Circa 2 anni fa quando siamo venuti ad abitare qui, sotto quest’albero trovavamo pezzi di mobile secchi vecchi della tinta e altri meravigliosi regali. Da due giorni come vedete abbiamo trovato un’altra sorpresa. Ora io mi chiedo perché questa maleducazione? Il comune ritira gli ingombranti su richiesta, in più abbiamo un’area ecologica a meno di 5 minuti da casa. E niente Ho deciso di andare a fondo