Maltempo, la rabbia di Ramazzotti: “Agli amministratori non importa niente di Cerveteri”

Share Pin 7 Condivisioni

Il consigliere d’opposizione attacca la giunta per la situazione delle strade alle prime piogge d’autunno

Il consigliere di opposizione Lamberto Ramazzotti ha attaccato duramente l’amministrazione di Cerveteri, dopo che, causa maltempo, sono emerse numerose criticità lungo le strade della città. Per Ramazzotti, che ha affidato le sue parole a un post sui social, gli amministratori sono scarsamente interessati a Cerveteri, poiché non hanno previsto misure preventive per evitare allagamenti o dissesti.