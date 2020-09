Share Pin 1 Condivisioni

L’uomo, in stato di alterazione, pretendeva una somma già corrisposta per un lavoro effettuato

Fiumicino, minaccia una donna per estorcere 600 euro, arrestato 46enne romano

O me paghi o t’ammazzo”, così un uomo si è presentato sotto l’abitazione del titolare di una ditta edile pretendendo denaro per un lavoro tra l’altro già pagato. E’ accaduto mercoledì sera a Fiumicino. Subite le minacce la vittima ha telefonato al 112 NUE segnalando la presenza di un ubriaco sotto la propria abitazione che, in escandescenza, la stava minacciando di morte.

Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Catello Somma, sono arrivati a casa della donna, questa ha raccontato che due uomini si erano presentati sotto casa e, dopo averla minacciata di morte, pretendevano 600 euro per alcuni lavori commissionatigli dal marito di questa, titolare di una ditta edile. Lavori, secondo quanto poi dichiarato da quest’ultimo, già regolarmente saldati. Nella stessa giornata la donna si era poi recata negli uffici del commissariato dove aveva presentato la denuncia per le minacce subite dall’uomo, identificato per un romano di 46 anni.

La coppia, disposta comunque a concludere la questione, aveva deciso di corrispondere al 46enne la somma di 100 euro e, per paura di ritorsioni, fissava con lo stesso un appuntamento per il giorno successivo proprio davanti a commissariato. Sul posto l’uomo ha iniziato nuovamente ad urlare e a minacciare la donna al punto che questa, spaventata, si è diretta verso gli uffici di polizia inseguita dallo stesso.

Solo grazie all’intervento di una agente della Polizia di Stato, che si è frapposta tra i due, si è evitato il peggio. Bloccato con estrema fatica dai poliziotti l’uomo, identificato per il 46enne di Roma è stato arrestato e accompagnato in carcere in attesa di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di tentata estorsione.“