Fiumicino, Montino prende una decisione drastica: tamponi a tutti gli studenti

I contagi stanno salendo in città e per evitare che la nuova ondata di Covid dilaghi si ricorrerà a questa misura

I contagi da Coronavirus stanno risalendo in molte città e, tra queste, Fiumicino non fa eccezione. L’inizio delle attività scolastiche ha senz’altro contribuito a tale innalzamento, tanto che, nei giorni scorsi, il liceo di Maccarese è stato chiuso. Per questo, vista l’escalation dei bollettini provenienti da ASL RM3, il sindaco Esterino Montino, ha annunciato che, dopo un meeting con l’Assessore regionale D’Amato e con il direttore della ASL Giuseppe Quintavalle, si è deciso che si procederà con tamponi a tappeto su tutti gli studenti della città. Metodo che verrà utilizzato anche sui dipendenti dei centri anziani di Fiumicino, che, come abbiamo visto, possono diventare focolai difficilmente gestibili. Ovviamente Montino ha specificato che questa possibilità di check è su base volontaria: ha inoltre invitato la popolazione a sottoporsi, quando arriverà il momento, all’eventuale vaccinazione.

Di Alessandro Ferri