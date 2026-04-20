Oggi alla Sala Ruspoli un incontro con amministratori e istituzioni per discutere il futuro della partecipazione politica

Presentazione del libro “Abbecedario politico”: a Cerveteri il manuale di Quadrana sulla politica senza partiti –

Un manuale per orientarsi nella politica contemporanea, sempre più distante dalle strutture tradizionali dei partiti. È questo il cuore di “Abbecedario politico. Manuale di sopravvivenza in assenza dei partiti”, il libro di Gianluca Quadrana che verrà presentato oggi alle ore 18.00 presso la Sala Ruspoli di Cerveteri, in piazza Santa Maria.

L’incontro si preannuncia come un momento di confronto aperto sullo stato attuale della rappresentanza politica e sulle nuove forme di partecipazione civica. Accanto all’autore interverranno figure istituzionali di rilievo: Giuseppe Emanuele Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio; Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri; Lamberto Ramazzotti, capogruppo del Gruppo Misto; e Gianluca Paolacci, presidente della Commissione Cultura.

Il volume, arricchito dalla prefazione di Goffredo Bettini, si propone come una guida pratica per cittadini e amministratori alle prese con un sistema politico in trasformazione. Attraverso un linguaggio accessibile ma incisivo, Quadrana analizza il progressivo indebolimento dei partiti tradizionali e offre strumenti per comprendere e affrontare le nuove dinamiche del potere e della partecipazione.

La presentazione rappresenta anche un’occasione per riflettere sul ruolo delle istituzioni locali in questo scenario, con Cerveteri che si conferma spazio attivo di dibattito culturale e politico. L’evento, organizzato con il supporto di Edizioni Ponte Sisto, è aperto al pubblico.