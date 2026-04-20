“Adesso testa bassa, 5 giugno a Bologna titolo WBA”

Box Ladispoli, Malvitano: “Torniamo vincenti da un incontro molto duro, complimenti al mio avversario” –

La cornice di pubblico e passione di Ladispoli ha fatto da sfondo a una serata indimenticabile per gli appassionati di pugilato, con “La Notte della Grande Boxe” che ha riportato il grande sport sul territorio tra incontri spettacolari e grande partecipazione.

Tra i protagonisti più attesi, Cristian Malvitano ha confermato il proprio valore tornando sul ring con una prestazione di grande intensità. Il match si è rivelato fin da subito molto equilibrato e fisico, costringendo il pugile a mettere in campo determinazione, resistenza e lucidità tattica per avere la meglio su un avversario ostico.

Al termine dell’incontro, Malvitano ha affidato ai social le sue sensazioni, raccontando la durezza della sfida e la soddisfazione per il risultato:

“Torniamo vincenti, un incontro molto molto duro. Complimenti al mio avversario… Adesso testa bassa: 5 giugno a Bologna, titolo WBA”

Parole che testimoniano non solo il rispetto per l’avversario, ma anche la concentrazione già rivolta al prossimo grande obiettivo. L’appuntamento è infatti fissato a Bologna, dove il pugile sarà chiamato a giocarsi un titolo WBA in una sfida che potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera.

Non sono mancati i ringraziamenti: Malvitano ha voluto sottolineare il supporto fondamentale degli sponsor, del presidente della boxe locale e soprattutto del suo team, definito “unico e vero”, evidenziando il lavoro quotidiano che sta dietro ogni successo sul ring.

La serata di Ladispoli si chiude così con una vittoria importante e un messaggio chiaro: Cristian Malvitano è pronto a salire di livello, con lo sguardo fisso su Bologna e su un titolo che ora appare più vicino.