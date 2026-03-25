Rottamazione-quinquies: dall’opposizione di Cerveteri un aiuto concreto ai cittadini

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione sulla rottamazione-quinquies, sulla base di una proposta presentata dall’opposizione con tempestività, chiarezza e senso di responsabilità. Si tratta di una misura che può consentire ai cittadini di regolarizzare le proprie pendenze con condizioni più sostenibili, riducendo il peso di sanzioni e interessi e offrendo una risposta concreta a famiglie e contribuenti.

L’opposizione ha fatto ciò che un’amministrazione seria dovrebbe sempre saper fare: non limitarsi alle parole, ma predisporre un documento puntuale e dettagliato, utile a guidare l’azione amministrativa.

Resta però un dato politico che pesa: mentre una parte della maggioranza ha fornito spunti validi integrati nella mozione poi votata all’unanimità, altri della maggioranza, tra cui il PD, hanno scelto di lasciare l’aula nel momento in cui si votava una misura a favore dei cittadini.

Un gesto che racconta più di tante dichiarazioni quale attenzione venga davvero riservata alle necessità concrete della comunità: un partito più interessato ai propri equilibri interni che ai problemi delle famiglie e dei contribuenti.

I consiglieri di opposizione di Cerveteri