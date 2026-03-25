Ladispoli, sospensione idrica il 30 marzo dalle ore 8 alle 18 

L’Amministrazione comunale informa che Acea Ato2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Ladispoli il giorno 30/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

Via dell’Acquedotto Statua, via delle Carciofete, via Casal dei venti, via Olmetto, via degli Ulivi, via dei Faggi, via dei Noci, via dei Mandorli, via Procoio di ceri, via Aurelia.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate strade. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via Acquedotto Statua angolo Via delle Carciofete

Via Procoio di Ceri angolo Via dei Mandorli.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it